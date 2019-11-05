Новым послом России в Великобритании стал Келин

Владимир Путин назначил Андрея Келина новым послом России в Великобритании

Российский глава Владимир Путин назначил Андрея Келина на должность нового посла Российской Федерации в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии. Соответствующий документ был опубликован на официальном ресурсе правовой информации. Отмечается, что с 2015 года он занимал руководящий пост в Департаменте общеевропейского сотрудничества МИД РФ, а до этого Келин находился на должности постоянного российского представителя при ОБСЕ в Вене и был руководителем Четвертого департамента стран СНГ в МИД, пишет РИА Новости.