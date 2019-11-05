Планировавший теракт в Москве мужчина признал вину

Т.Б. Онуров признал свою вину, в отношении мужчины возбудили уголовное дело по ст. 30 и ст. 205 УК РФ

На сайте Следственного комитета Российской Федерации сообщается, что задержанный Т.Б. Онуров по подозрению в подготовке теракта в Москве, признал свою вину. Мужчина заключен под стражу до первого января следующего года, против него возбуждено уголовное дело по ст. 30 и ст. 205 УК РФ.

Ранее сообщалось, что в российской столице сотрудники правоохранительных органов арестовали гражданина Киргизии, который готовил теракт в Москве, пишет "Известия".