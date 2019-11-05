Путин обеспокоен войной, которая была объявлена русскому языку

Владимир Путин считает, что интерес к русскому языку возрастет по мере увеличения привлекательности и влияния России в мире

Президент Российской Федерации Владимир Путин выразил беспокойство в связи с искусственными попытками некоторых стран бестактно и грубо снизить пространство русского языка в мире, а также вытеснить его на периферию. Об этом российский глава заявил на заседании Совета по русскому языку. Также Путин отметил, что войну нашему языку объявили не только "пещерные русофобы", но и довольно агрессивные националисты, которым удалось зафиксировать эту политику на государственном уровне.

Президент добавил, что война, объявленная нашему языку, нарушает права человека на родную речь, на родную культуру и на историческую память страны. Путин заявил, что этого нельзя допустить, подчеркнув, что именно на Российской Федерации лежит большая ответственность за сохранение, развитие и распространение русского языка.

Также он добавил, что законы рынка вовсе не провоцируют вытеснение языков, а напротив, сильная экономика страны приводит к распространению родного языка. Например, в эпоху СССР вся Восточная Европа стремилась изучать русский язык, так как Советский Союз был их основным партнером. Также Путин заключил, что после распада СССР мировой интерес к русскому языку начал затухать и эта тенденция до сих пор искусственно подогревается другими государствами, потому что многие страны бояться Россию, однако с увеличением привлекательности РФ и ее влияния в мире возрастет и интерес к нашему родному языку, пишет РИА Новости.