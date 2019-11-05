Спецслужбы задержали мужчину, подозреваемого в подготовке теракта в Москве

На юго-западе российской столицы был арестован мужчина, которого подозревают в подготовке теракта в Москве

В Москве был арестован мужчина, которого обвиняют в подготовке теракта в российской столице. Задержание проводилось на прошлой неделе на юго-западе Москвы. Уточняется, что арестованный Т.Б. Онуров является среднеазиатским гражданином одной из республик Содружества Независимых Государств. Об этом агентству ТАСС сообщил информированный источник в правоохранительных органах региона.

Также стало известно, что в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205 УК РФ, ему грозит от 10 по 15 лет тюрьмы. Отмечается, что Черемушкинский районный суд Москвы 3 ноября заключил Онурова под стражу до 1 января 2020 года. Сейчас оперативники и следователи выясняют его возможных сообщников.