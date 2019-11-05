США покидают Парижское соглашение по климату

Решение начнет действовать через год спустя после официальной процедуры уведомления ООН.

В ООН от представителей США поступило уведомление, в котором речь идет о выходе из Парижского соглашения по климату. Об этом в разговоре с РИА Новости проинформировал зампредставителя генсека ООН Фархан Хак. Ответив на соответствующий вопрос агентства, от сказал: «Да, мы получили уведомление». До этого об официальном уведомлении ООН проинформировал госсекретарь США Майк Помпео. Как отмечается, решение начнет действовать через двенадцать месяцев спустя после процедуры уведомления.

Напомним, что Парижское соглашение по климату участники приняли 12 декабря 2015 года во французской столице. Свои подписи под документом поставили 175 стран, включая Россию.