Столтенберг заявил, что Украина станет членом НАТО

Для этого альянс поможет Киеву усилить реформы и модернизировать общество.

Украина станет членом НАТО – с заявлением соответствующего содержания в эфире ТК «1+1» выступил генсек альянса Йенс Столтенберг. Как передает РИА Новости, по его словам, это намерение поддержали все союзники. Говоря об остальных участниках объединения, генсек вспомнил и Черногорию, которая вошла в НАТО только два года назад. Или, например, Польша и страны Балтии, которые, как подчеркнул Столтенберг, даже мечтать не могли, что войдут в альянс. Что касается Украины, то скоро ей будет оказана помощь в направлении усилении реформ и модернизации общества.