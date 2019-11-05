Американские военные рассказали о российском оружии, которому не могут противостоять

Факт медленной модернизации методов РЭБ подтвердил подполковник Гари Лайк.

Американские военные заявили, что если с Россией или с Китаем произойдет вооруженный конфликт, то у них не будет возможности ответить на угрозы, которые могут исходить от радиоэлектронной борьбы. Как передает РИА Новости, факт медленной модернизации методов РЭБ подтвердил подполковник Гари Лайк. По его словам, американцы на данный момент не могут составить Россию конкуренцию в этом направлении. Также, как рассказал Лайк, часто военные во время учений не выключают мобильники, по которым их оказывается легко вычислить.