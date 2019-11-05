Анкара задержала сестру аль-Багдади с семьей

Расмию Авад задержали вместе с супругом и невесткой.

На севере Сирии военнослужащие Турции провели задержание сестры ранее ликвидированного главаря ИГИЛ (запрещенная в РФ организация) Абу Бакра аль-Багдади. Как передает Газета.ру со ссылкой на Reuters, Расмию Авад задержали вместе с супругом и невесткой.

Как отмечают СМИ, власти Турции выражают надежду, что смогут получить от задержанной важнейшие сведения, связанные со внутренней ситуацией в сообществе террористов. Также напомним, что ранее боевики подтвердили гибель Аба Бакра аль-Багдади, вместо которого был назначен новый преемник.