В Минске прокомментировали заявление Лукашенко о «чужих войнах»

Реакция прозвучала после того, как глава российского кабмина Дмитрий Медведев отметил это высказывание белорусского лидера «странным».

Выражение о «не наших войнах», которое произнес Александр Лукашенко, оказались вырванными из контекста – в разговоре с РИА Новости этот момент прокомментировала пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт.

Речь идет об интервью Лукашенко для агентства «Хабар» (Казахстан). Во время беседы речь зашла о многочисленных войнах, затронувших Белоруссию. Говоря об этом, он стал рассуждать о том, что «это не наши были войны, мы, тем не менее, горя хлебнули».

В России эти слова восприняли неоднозначно. Так, инцидент прокомментировал российский премьер Дмитрий Медведев, отметивший это высказывание «странным», поскольку бросать тень на подвиг предков – это недопустимый факт. Эйсмонт отметила, что эта реакция оказалась неожиданной, поскольку была полностью искажена суть: «Говоря об этом, президент имел в виду, что навоевались — и Беларусь, и Россия — хватит!».