США планируют заключить сделку по контролю над вооружениями с Россией и Китаем
Участниками нового договора по замыслу американской стороны станут Россия, Китай, а также несколько государств.
Штаты планируют заключить новое соглашение, связанное с контролем над вооружениями. Его участниками по замыслу американской стороны станут Россия, Китай, а также несколько государств. С таким заявлением во время встречи с представителями СМИ выступил американский лидер Дональд Трамп, отвечая на вопрос, прозвучавший от журналиста ТАСС. На фоне предстоящего окончания срока ДСНВ глава США подчеркнул, что Вашингтон стремится к заключению нового соглашения. «Мы ведем дела с Китаем, мы ведем дела с Россией», - заверил Трамп.
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США планируют заключить новую сделку по контролю над вооружениями, сами втихаря и в тайне создав новый вид оружия. Обман от США.