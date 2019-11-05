США планируют заключить сделку по контролю над вооружениями с Россией и Китаем

Участниками нового договора по замыслу американской стороны станут Россия, Китай, а также несколько государств.

Штаты планируют заключить новое соглашение, связанное с контролем над вооружениями. Его участниками по замыслу американской стороны станут Россия, Китай, а также несколько государств. С таким заявлением во время встречи с представителями СМИ выступил американский лидер Дональд Трамп, отвечая на вопрос, прозвучавший от журналиста ТАСС. На фоне предстоящего окончания срока ДСНВ глава США подчеркнул, что Вашингтон стремится к заключению нового соглашения. «Мы ведем дела с Китаем, мы ведем дела с Россией», - заверил Трамп.