Украина готова прекратить транзит газа

Киевские власти заявляют, что в украинских ПХГ к данному моменту закачан «рекордный» объем голубого топлива.

О готовности Украины остановить транзит российского газа проинформировал глава Минэнерго Алексей Оржель, выступая по местному телевидению. Как передает РИА Новости, он заверил, что в украинских ПХГ к данному моменту закачан «рекордный» объем голубого топлива. Министр заверил, что благодаря этому объему газа у страны есть возможность прожить отопительный сезон «вообще без транспортировки или поставок газа». Однако при всех этих «плюсах» не исключено, что Киев подпишет новый транзитный договор. Российская сторона на момент выхода заметки заявление Оржеля не прокомментировала.