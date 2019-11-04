Археологи нашли первый британский город, жители которого построили Стоунхендж

Несмотря на то, что Стоунхендж является одним из самых знаковых мест в Великобритании, его происхождение до сих пор остается загадкой. Однако, открытие древнего поселения может, наконец, дать некоторые ответы относительно того, кто его построил.

Ранее, место археологических раскопок Блик Мид - древнего британского поселения расположенного всего в 1,5 км от Стоунхенджа - считалось относительно незначительной римской деревней, но недавние раскопки предоставили доказательства того, что это мог быть неолит. Исследователи полагают, что это может быть даже первый в мире «город» Британии, и что его жители, вероятно, построили Стоунхендж.

«В Блик Мид мы нашли множество вещей. До 2006 года команда обнаружила только 30 находок, но теперь у нас их более 70 000», - сказал профессор Дэвид Жак, который возглавлял проект раскопок.

Считается, что эти предметы, многие из которых являются каменными орудиями, сильно различаются по возрасту, самые старые из которых датируются около 10 000 лет. Это говорит о том, что Блик Мид был заселен в течение очень длительного периода и, следовательно, был постоянным поселением, а не временным лагерем. Это понимание может изменить понимание того, как люди жили в каменном веке.

«Мы говорим об очень маленькой области, куда люди приходили снова и снова, и я думаю, что это, вероятно, какое-то постоянное поселение, поэтому все наши представления о том, как охотники-собиратели перемещаются в рассредоточенных сообществах, необходимо пересмотреть», - объяснил Жак.

Сейчас участок находится рядом с небольшим источником, но несколько тысячелетий назад это была крупная река, что делает его отличным местом для поселения. Считается, что окружающие равнины были населены огромными древними зубрами, что давало множество возможностей для охоты.

Открытие черепов и костей зубров в самом Стоунхендже придает больший вес теории о том, что жители Блик Мид, возможно, построили знаменитый памятник, и что зубры считались священными животными и, в то же время, служили источником пищи.

В Блик Мид археологи обнаружили 9-метровую (30-футовую) платформу, сделанную из каменных кремней, которые, по мнению Жака, вероятно, использовались для религиозных церемоний.

«Платформа имеет пологий спуск к воде, поэтому была бы полезна для поднятия лодок. Но что интересно, она сделана из камня. Другие примеры платформ того времени сделаны из дерева, так что это говорит о том, что каменная платформа была чем-то постоянным», - сказал профессор Жак.

Последние результаты раскопок в Блик Мид будут представлены в новом документальном фильме National Geographic под названием «Затерянные города», пишет IFLScience.