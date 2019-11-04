Фотограф запечатлел необычную зебру в горошек

Фотограф дикой природы по имени Фрэнк Лью, направился в кенийский национальный заповедник Масаи Мара, чтобы запечатлеть носорогов, когда столкнулся с довольно редким зрелищем. Он заметил необычного жеребенка-зебру.

Шкура животного была темно-коричневого окраса с белыми пятнами.

Первым увидел удивительную зебру и назвал ее Тира, один из местных гидов по парку, сопровождавший фотографа Лью. У жеребенка-зебры есть редкое состояние, называемое псевдомеланизмом, при котором пигментация кожи осуществляется неравномерно. Такое состояние чаще всего вызывается редкой генетической мутацией.

Тира среди сородичей. Фото: Фрэнк Лью

В статье ученых, которая была опубликована на страницах издания National Geographic, подробнее были исследованы причины необычного окраса шкуры Тиры. Особые клетки, называемые меланоцитами, продуцируют пигмент, который придает зебрам и другим животным их отличные цвета, но в случае с Тирой меланин в этих клетках проявлялся неправильно.

Исследователи отмечают, что такие животные обычно не выживают так долго в дикой природе, потому что могут быть отвергнуты сородичами.

Тем не менее, многие зебры с подобным «пальто» были приняты в свои стаи и дожили до зрелого возраста, пишет mnn.com.