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Президент освободил от должности генералов СК, МЧС и МВД

04.11.2019 21:14
Комментарии: 1
Президент освободил от должности генералов СК, МЧС и МВД

Глава России Владимир Путин произвел кадровые перестановки в МВД, МЧС и СК.

Согласно новому указы президент России Владимир Путин уволил со своих должностей 11 генералов из Следственного комитета РФ, МЧС и МВД, включая шестерых генералов МЧС, четырех генералов из МВД и одного представителя Следственного комитета РФ. При этом вышедшем несколько позже указом 16 сотрудников получил специальные звания высшего начальствующего состава, пишет ТАСС.

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09:25 0 0
tot:

"...освободил среди прочих .." А как же - не убий, не укради? Скольких убили за эти деньги. Они не с неба как манна небесная сыплются! Сколько крови на руках генералов? Кто подсчитает? Продажный генерал хуже простой дорожной проститутки. Изменники Родины, работающие под присягой. Гуманизм. Права человека. Волонтеры... В тюрьмах филармонии, библиотеки. Выходит в тюрьме жить лучше чем на воле честному. Генералов в кандалы и пешком в Воркуту, если их туда пустят. Лишить всех накоплений их и их родных. Может тогда Армия и Флот будут народными, а не продажными.

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