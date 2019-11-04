Президент освободил от должности генералов СК, МЧС и МВД

Глава России Владимир Путин произвел кадровые перестановки в МВД, МЧС и СК.

Согласно новому указы президент России Владимир Путин уволил со своих должностей 11 генералов из Следственного комитета РФ, МЧС и МВД, включая шестерых генералов МЧС, четырех генералов из МВД и одного представителя Следственного комитета РФ. При этом вышедшем несколько позже указом 16 сотрудников получил специальные звания высшего начальствующего состава, пишет ТАСС.