По словам премьера России Дмитрия Медведева, в День народного единства особенно важно подчеркнуть, что только защита от иностранных интервентов в 1612 году позволила России сохраниться как единой и сильной державе.

На полях саммита АСЕАН в Таиланде белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что страну и народ постоянно втягивали в чужие войны, начиная с 1812 года.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев прокомментировал заявление президента Украины. По его словам, недопустимо назвать защиту своих земель от иностранных захватчиков "чужими войнами". Медведев подчеркнул, что в какие бы исторические эпохи народы и России и Белоруссии не защищали свои территории от захватчиков, нельзя умалять их заслуг и отказываться от их подвига.

Ведь общие предки россиян и белорусов защищали собственные земли, поэтому, как особо отметил премьер России, странно слышать от лидера Белоруссии слова об "участии в чужих войнах", пишет ТАСС.