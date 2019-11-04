Процесс разведения сил в Донбассе сорвался

Украина отказалась от запланированного разведения сил в Донбассе, так как не удалось выдержать семидневный режим тишины, который является обязательным условием начала отвода войск с линии разграничения.

Руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Руслан Якубов заявил, что назначенное на 13:00 4 ноября разведение сил в Петровском сорвалось. По его словам, это произошло по вине украинской стороны. Представители ДНР дали сигнал о готовности к началу процесса разведения сил, но ответа со стороны Украины не последовало. Якубов отметил, что такие действия украинской стороны являются саботажем и откровенным срывом минских договоренностей. Он особо отметил нежелание Киева выполнять взятые на себя обязательства.

Представители киевских властей ответили на заявление Якубова. Так, согласно официальной информации представителя Украины, действия ДНР расцениваются как провокация, так как хотя разведение сил ранее было запланировано на 4 ноября, за несколько дней до этого был нарушен режим тишины. Украинская сторона подчеркнула, что разведение сил в Донбассе будет возможно только после семидневного режима тишины, который будет официально подтвержден ОБСЕ, пишет РБК.