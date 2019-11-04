Украина готова забрать военные корабли, задержанные в Керченском проливе

Украина требует вернуть корабли, задержанные во время незаконного пересечения государственной границы России в Керченском проливе.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что украинская сторона выразила готовность забрать свое военные корабли, которые были арестованы Российской Федерацией во время незаконного пересечения границы в Керченском проливе. По словам министра ведомство направило Москве соответствующую ноту, в которой изложена просьба сообщить место и время передачи военных судов Украине, пишет РИА Новости. Пристайко подчеркнул, что Украинская сторона хочет проверить действительно ли Россия произвела ремонт кораблей для того, чтобы скрыть следы обстрелов.