Кандидат в президенты на выборах в США обвинила Трампа в захвате сирийской нефти и потребовала немедленно вернуть домой американских военных.

Президент США хочет отобрать нефть у народа Сирии. С таким заявлением выступила сенатор Демократической партии США и кандидат в президенты на выборах нового американского лидера от штата Гавайи Тулси Габбард. Она отметила факт того, что президент Трамп не выводит американский военный контингент из Сирии не для того, чтобы бороться с терроризмом, или противостоять боевикам.

По словам Габбард целью Трампа является захват нефтяных месторождений Сирии, которые не принадлежат США, а принадлежать сирийским гражданам. При этом политик отметила, что данная ситуация является типичным примером тактики бесконечной войны, которую, по ее мнению, изначально не стоило начинать. Граббард потребовала от Трампа немедленно прекратить военную кампанию в Сирии и вернуть домой американских военных, пишет газета Известия.