В России подан иск о моральном ущербе в размере 100 трлн рублей

В Оренбургской области истец оценил причинение ему морального вреда в 100 трлн рублей.

Представитель пресс-службы Федеральной службы судебных приставов России рассказал о поданном иске о компенсации морального вреда в размере 100 трлн рублей. Речь идет об иске поданном в отношении ФССП России одним из должников по исполнительному производству. Истец посчитал, что судебные приставы причинили ему моральный вред, который был им оценен в рекордную для России сумму. Иск был подан в Первомайский районный суд Оренбургской области.

При этом представитель ФССП заявил, что суд отказал истцу в удовлетворении иска, сочтя его полностью необоснованным. Другие подробности данного дела в пресс-службе ФССП не привели, пишет ТАСС.