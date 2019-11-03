Диетологи рассказали, почему квашеная капуста полезнее цитрусовых

В квашеной капусте содержится больше витамина С, чем в цитрусовых

В Москву пришла поздняя осень, а вместе в ней и перепады температур, что отрицательно сказывается на иммунитете, поэтому его необходимо поддерживать. Специалисты утверждают, что одним из способов поддержки иммунитета является правильное питание. Многие диетологи утверждают, что снизить вероятность заболевания гриппом и ОРВИ поможет витамин С. Они рекомендуют употреблять больше фруктов и ягод, подойдут как свежие, так и размороженные. Также они отметили, что больше витамина С содержится именно в квашеной капусте, а также в болгарском перце, а вовсе не в цитрусовых, как многие ошибочно полагают. Кроме того, квашеная капуста еще является и натуральным пробиотиком, который поддерживает микрофлору кишечника. Диетологи добавили, что зелень и темно-зеленые овощи помогут восполнить уровень витамина С в организме. В реализации этой цели также помогут морковь и брокколи, пишет РИА Новости.