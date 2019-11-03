Американская газета WP утверждает, что Трамп возненавидел Украину с первых дней президентства

Американская газета WP утверждает, что Дональд Трамп испытывал неприязнь к Украине с первых дней пребывания на посту главы Белого дома

Ссылаясь на действующих и бывших сотрудников администрации Белого дома американское агентство The Washington Post заявило, что лидер Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп возненавидел Украину с первых дней своего пребывания на посту президента. Источники газеты предположили, что ненависть к украинскому государству якобы связано с сотрудничеством киевских властей с американскими демократами в ходе предвыборной гонки, которая проходила в 2016 год, старались сделать все, чтобы победу одержала Хиллари Клинтон. По их словам, Трамп даже обвинял киевские власти в том, что они пытались навредить ему, отметив, что президент США просто ненавидел Украину.

На пресс-конференции 2017 года, которая проходила перед встречей Трампа с тогдашним украинским президентом Петром Порошенко, глава Белого дома заявил, что Украина всегда была частью Российской Федерации, поэтому она не является настоящим государством. Подчеркивается, что с приходом Владимира Зеленского отношение Трампа к этой стране не изменилось, потому что он убежден в том, что киевские власти – ужасно коррумпированные люди.

Источники газеты The Washington Post считают неприязнь президента США к Украине нелогичной, и, возможно, необратимой.

Напомним, что июльская телефонная беседа Трампа с Зеленским стала поводом для проведения процедуры импичмента главы Белого дома, так как он, в обмен на финансовую и военную помощь, якобы просил украинского лидера начать расследование в отношении сына Джозефа Байдена. Однако американское Министерство юстиции не выявило нарушений законодательства в этом разговоре, а также оснований для дальнейшего расследования в телефонной беседе тоже не было. Отмечается, что на предстоящих американских выборах 2020 года Джозеф Байден является одним из наиболее вероятных оппонентов Трампа, пишет ТАСС.