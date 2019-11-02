Курение заставляет лица выглядеть старше

«Лицо курильщика», состояние, при котором курильщики выглядят старше своих лет, является лишь одним из многих негативных последствий, вызванных употреблением табака.

Некоторые люди несут одну или две копии генетического варианта, который связан с более интенсивным курением. Чтобы выявить последствия более интенсивного курения, ученые могут отделить эффекты генетического варианта от употребления табака от других возможных эффектов, связанных с переносом этого варианта, которые не связаны с употреблением табака.

Чтобы одновременно идентифицировать эти два типа эффектов, Луиза Миллард из Бристольского университета и ее коллеги использовали новую комбинацию двух подходов анализа данных и применили их, используя данные людей из британского Биобанка. Они разделили людей на две группы. В первой содержались люди, которые никогда не курили, а во второй - нынешние и бывшие курильщики. Исследователи пришли к выводу, что группа курящих обнаружит последствия воздействия табака, а те, кто никогда не курит, показывают им любые несвязанные эффекты генетического варианта.

В ходе анализа было проведено исследование 18 000 признаков, и помимо новых данных о более быстром старении лица, также было выявлено несколько ранее сообщенных последствий курения, что подтверждает эффективность метода. Известные эффекты курения, выявленные в результате анализа, включали ухудшение функции легких и более высокий риск хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) и рака кожи.

Об исследовании автор Луиза Миллард сказала: «Мы предложили новый подход, который можно использовать для поиска причинных воздействий на здоровье, и продемонстрировали этот подход для поиска эффектов тяжести курения. Мы провели поиск по тысячам признаков, чтобы определить, что это может зависеть от того, насколько сильно кто-то курит. Наряду с выявлением нескольких известных неблагоприятных воздействий, таких как здоровье легких, мы также выявили неблагоприятное влияние более интенсивного курения на старение лица».

Помимо подчеркивания многих опасностей курения, исследование также служит доказательством принципа того, что эти инструменты анализа данных могут быть использованы для выявления последствий других воздействий, представляющих интерес, таких как употребление алкоголя, пишет MedicalXpress.