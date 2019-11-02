"Роскосмос" разорвал контракт на производство ракеты "Ангара"

Контракт на производство ракеты-носителя "Ангара-1.2" был заключен 25 июля текущего года. Его стоимость составляла более 2 млрд рублей.

Государственная корпорация "Роскосмос" разорвала контракт с Центром Хруничева, согласно которому специалисты Центра должны были изготовить ракету-носитель "Ангара-1.2". С помощью данной ракеты "Роскосмос" планировал вывести на орбиту три спутника "Гонец-М". Известно, что контракт был разорван 30 октября, причем "Роскосмос" сделал это в одностороннем порядке. По каким причинам корпорация отказалась от услуг Центра Хруничева остается неизвестным, пишет РИА Новости.