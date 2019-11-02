"Роскосмос" разорвал контракт на производство ракеты "Ангара"
Контракт на производство ракеты-носителя "Ангара-1.2" был заключен 25 июля текущего года. Его стоимость составляла более 2 млрд рублей.
Государственная корпорация "Роскосмос" разорвала контракт с Центром Хруничева, согласно которому специалисты Центра должны были изготовить ракету-носитель "Ангара-1.2". С помощью данной ракеты "Роскосмос" планировал вывести на орбиту три спутника "Гонец-М". Известно, что контракт был разорван 30 октября, причем "Роскосмос" сделал это в одностороннем порядке. По каким причинам корпорация отказалась от услуг Центра Хруничева остается неизвестным, пишет РИА Новости.
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Потому что Хруничев срывает все сроки...вот и результат.
как говорил Рогозин..мы знаем кто сделал дырочки в обшивке корабля ...но мы вам не скажем ..( и про себя добавил... но Кузькину мать кому надо покажем)