Зеленскому устроили «коридор позора» в Тернополе

В Тернополе лидера Украины встретили с криками «Позор!» и «Нет капитуляции!»

Жители Тернополя провели украинского президента Владимира Зеленского через «коридор позора». Это произошло около здания государственной областной администрации этого города в ходе официального визита главы Украины. Отмечается, что Зеленского встретили с криками «Позор!», некоторые даже выкрикивали фразу «Нет капитуляции!». Уточняется, в этой акции протеста участвовали 200 активистов «Штаба сопротивления капитуляции». Мероприятие было направлено против урегулирования ситуации в Донбассе, а также митингующие не хотели, чтобы украинская сторона реализовывала «формулу Штайнмайера», пишет «Lenta.ru».