Минтруд хочет упростить порядок назначения и выплаты пенсий

В ведомстве отметили, что такой подход позволит возобновить пенсионные выплаты без предоставления соответствующего заявления и документов

На сайте Министерства труда сказано, что ведомство намеревается упростить порядок назначения и выплат пенсий для россиян. Законопроект предполагает, что если соответствующие документы уже есть в региональном отделении ПФР, тогда гражданам России не придется предоставлять их для установления или перерасчета различных видов пенсионных выплат. Также отмечается, что эти выплаты будут устанавливаться на основании данных, которые содержаться в единой государственной информационной системе социального обеспечения, то есть сведения будут поступать от соответствующих государственных учреждений, организаций и органов. Такой подход позволит возобновлять пенсионные выплаты без заявления от гражданина и предоставления необходимых документов, пишет РИА Новости.