Киев заявил о срыве разведения сил в Петровском

Украина ожидает пересмотра даты разведения сил в Петровском, так как 30 октября в этом регионе были обстрелы

Дата разведения сил в Петровском, назначенная на 4 ноября, будет пересмотрена из-за обстрелов в этом регионе, которые произошли 30 октября. Об этом рассказал министр обороны Украины Андрей Загороднюк. Он напомнил, что разведение сил и техники на этой территории возможно только при условии семидневной тишины, однако 30 октября были обстрелы, а значит дата начала процесса будет пересмотрена, пишет «Интерфакс».