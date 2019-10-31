ИГ подтвердило ликвидацию аль-Багдади

Последователем аль-Багдади назначили аль-Кураши

Информационное агентство Рейтер, ссылаясь на портал Amaq, который связан с исламистами, сообщило, что террористическая группировка "Исламское государство" (организация, запрещенная на территории России) подтвердила, что ее лидер Аба Бакра аль-Багдади действительно был уничтожен. Также в издании отмечается, что новым преемником главаря ИГ стал Аби Ибрахим аль-Хашеми аль-Кураши, пишет РИА Новости.