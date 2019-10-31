Немецкое издание Welt заявило о выгоде Украины от остановки "Северного потока – 2"

Автор статьи утверждает, что из-за задержки строительства газопровода во время переговоров с Россией Украина сможет выбить у "Газпрома" более выгодные условия транзита газа

В статье немецкого издания Die Welt сказано, что Украина вышла "победителем" в борьбе против строительства газопровода "Северный поток – 2". К такому выводу автор публикации пришел несмотря на то, что Дания выдала разрешение на реализацию этого проекта. Он отметил, что попытки стран Запада сорвать строительство газопровода провались, так как Копенгаген все таки согласился на реализацию газовой магистрали. Однако санкционные действия Соединенных Штатов Америки привели к тому, что строительство проекта было приостановлено, что "наградило" Украину важными преимуществами в переговорах по газовому вопросу. Автор статьи пояснил, что российская компания "Газпром", из-за задержки со строительством "Северного потока – 2" не сможет выполнить свои обязательства перед своими западноевропейскими контрагентами в обход Украины. Таким образом Москва будет вынуждена заключить с Киевом новое соглашение на транзит голубого топлива, но на выгодных для украинской стороны условиях, пишет РИА Новости.