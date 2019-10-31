МИД РФ ответил НАТО на призывы вернуть Крым Украине
МИД России не обязан комментировать каждое высказывание НАТО, особенно о статусе Крымского полуострова.
Комиссия НАТО, во главе с генеральным секретарем Альянса Йенсом Столтенбергом, посетила Украину и провела совместное заседание, на котором присутствовал и украинский президент Владимир Зеленский. По итогам заседания глава НАТО в очередной раз потребовал вернуть Крымский полуостров под юрисдикцию Украины, заявив о своей полной безоговорочной поддержке суверенитета страны. Также в НАТО отметили неизменность позиции по ситуации на Донбассе.
Заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко, прокомментировал данное заявление. Он подчеркнул, что вопрос с Крымом решен раз и навсегда, и Россия не будет к нему возвращаться. При этом он отметил, что не считает необходимым для МИД России реагировать на каждое подобное высказывание НАТО, так как позиция России по Крыму останется неизменной, а данные заявления ни к чему не приведут.
Что же касается недовольства Альянса размещением на территории полуострова российского вооружения, то этот вопрос находится в компетенции только российских военных. Руденко заявил, что только Россия может решать где на своей территории размещать то или иное вооружение, пишет РИА Новости.
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Бредятина
Ещё в СССР крым назывался не потопляемым авианосцем. И не перестал им быть, вопрос только в принадлежности. Америка продула этот шанс, а украина просто из-за тупости своих "политиков"недополучила американских грошей, вот и воют.
РОССИЯ!!БРАВО!!!ПУСТЬ ЗА СОБОЙ!!СЛЕДЯТ!!
Полностью одобряю действия России,т.к. Украина не смогла бы урегулировать в Крыму "национальный вопрос" с татарами и поэтому Украинское правительство даже не совало нос туда. А по прошествии лет там стояли бы америкоские базы.Только за это Путину В.В. мое уважение и признательность. Другой бы президент в то время ,имея его 100% народную поддержку внутри России и уважение за рубежом, почивал бы на лаврах и горя не знал. А он взвалил на себя такую ответственность, предвидя огромные проблемы России без Крыма.Поэтому Америка и вижжит от злости.Преклоняюсь перед Путиным, несмотря на не совсем легкую жизнь пенсионера в России. Единственно страшусь, чтобы преемник Путина был достойным его.
Не даёт им покоя наш Крым! Не получат его и пора им забыть что он когда то был в составе Украины! Издавна Крым был форпостом России на чёрном море и статус Крыма это вопрос национальной безопасности!
А кто такой Столтенберг,пусть своим подпрыгиватели говорит и требует
Крым не российский и не украинский и уж тем более не турецкий или американский. Крым сам по себе и сам решает в составе какого государства ему быть. С кем лучше с тем и быть и врагов бить!