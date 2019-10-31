МИД РФ ответил НАТО на призывы вернуть Крым Украине

МИД России не обязан комментировать каждое высказывание НАТО, особенно о статусе Крымского полуострова.

Комиссия НАТО, во главе с генеральным секретарем Альянса Йенсом Столтенбергом, посетила Украину и провела совместное заседание, на котором присутствовал и украинский президент Владимир Зеленский. По итогам заседания глава НАТО в очередной раз потребовал вернуть Крымский полуостров под юрисдикцию Украины, заявив о своей полной безоговорочной поддержке суверенитета страны. Также в НАТО отметили неизменность позиции по ситуации на Донбассе.

Заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко, прокомментировал данное заявление. Он подчеркнул, что вопрос с Крымом решен раз и навсегда, и Россия не будет к нему возвращаться. При этом он отметил, что не считает необходимым для МИД России реагировать на каждое подобное высказывание НАТО, так как позиция России по Крыму останется неизменной, а данные заявления ни к чему не приведут.

Что же касается недовольства Альянса размещением на территории полуострова российского вооружения, то этот вопрос находится в компетенции только российских военных. Руденко заявил, что только Россия может решать где на своей территории размещать то или иное вооружение, пишет РИА Новости.