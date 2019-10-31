"Газпром" не успеет до конца года построить "Северный поток - 2"

Компания-оператор газопровода "Северный поток - 2" не сможет закончить его строительство в положенные сроки.

Российский газопровод "Северный поток - 2" возможно не будет введен в эксплуатацию в этом году, так как энергетическое агентство Дании слишком поздно дало разрешение на прокладку трубопровода в своих территориальных водах. Это случилось только 30 октября. При этом, по правилам, компания-оператор газопровода сможет приступить к его строительству только после истечения месяца, в течение которого выданное разрешение может быть оспорено, пишет газета Ведомости.