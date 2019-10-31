"Газпром" не успеет до конца года построить "Северный поток - 2"
Компания-оператор газопровода "Северный поток - 2" не сможет закончить его строительство в положенные сроки.
Российский газопровод "Северный поток - 2" возможно не будет введен в эксплуатацию в этом году, так как энергетическое агентство Дании слишком поздно дало разрешение на прокладку трубопровода в своих территориальных водах. Это случилось только 30 октября. При этом, по правилам, компания-оператор газопровода сможет приступить к его строительству только после истечения месяца, в течение которого выданное разрешение может быть оспорено, пишет газета Ведомости.
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Ну и что, если не успеет? Хранилища на Западе забиты, Северный поток работает, газопровод через Белоруссию работает, Турецкий поток обеспечит Турцию с Нового года. Если Европе не будет хватать газа, есть сжиженный газ и есть газовозы. Зиму пройдут, а там и Северный поток 2 подойдёт и Продолжение Турецкой ветки доделают. Все будет нормально. А вот укрорейху кирдык без транзита будет. Думаю что они согласятся на условия Газпрома, им деваться не куда. Ну а нет, так и флаг им в руки, что бы голова не качалась.