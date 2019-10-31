Американский журнал Foreign Policy счел армию США слабо подготовленной к столкновению с РФ и КНР

В издании считают, что американская армия недостаточно подготовлена для противостояния с Россией и Китаем

В американском журнале Foreign Policy сказано, армия Соединенных Штатов Америки, для противостояния с такими сильными соперниками как Российская Федерация и Китай, подготовлена недостаточно хорошо. В издании отмечается, что из-за имеющихся военных сил Москвы и Пекина, которые ограничивают деятельность американской стороны в Восточной Европе и западной части Тихого океана, Вашингтон в настоящее время стремится подготовиться к «эпохе великодержавного соперничества». Также Foreign Policy подчеркнуло, что Америка потеряла свое превосходство в некоторых районах мира, например в Тайване или Прибалтике.

В силу этого, США занимаются продвижением «стратегии горизонтальной эскалации и причинения издержек», которая заключается в использовании почти любой точки мира для нанесения серьезного удара по России или Китаю, например, введение различных торговых эмбарго или нанесением удара по Крыму. Однако в издании отметили, что такая политика может привести к ответному ядерному удару. Поэтому Foreign Policy предлагает Белому дому достичь своего превосходства в мире путем усиления армии, разработки нового оружия, формирования широкой сети датчиков и приборов обнаружения, а также благодаря укреплению взаимоотношений с союзниками, пишет «Известия».