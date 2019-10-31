Украина заявила о стремлении усилить сотрудничество по Черноморскому пакету НАТО

Владимир Зеленский надеется на поддержку альянса касательно вопроса имплементации Черноморского пакета НАТО

31 октября на заседании комиссии "Украина-НАТО" украинский глава Владимир Зеленский заявил, что Киев надеется на поддержку со стороны НАТО касательно его предложения по имплементации Черноморского пакета Североатлантического альянса, который был принят в апреле этого года. Зеленский добавил, что Украина готова к усилению взаимодействия с НАТО с целью восстановления стабильности и безопасности в Черноморском регионе. Также он предложил Североатлантическому альянсу рассмотреть возможность присоединения Киева к Программе расширенных возможностей НАТО, так как Украина полностью готова к выходу на новый уровень в плане сотрудничества с альянсом, пишет РИА Новости.