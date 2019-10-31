Какие изменения в законах ждут россиян в ноябре

С 1 ноября в России вступают в действие нормативные акты, которые регламентируют пассажирские перевозки, кредитование населения и проверку готовой продукции.

Начиная с 1 ноября текущего года в России вступят в силу несколько нормативных актов. Один из их - "закон о суверенном Рунете". Согласно данному документу, операторы интернета должны будут установить специальное оборудование для того, чтобы Роскомнадзор смог контролировать трафик и блокировать запрещенные ресурсы. Также в России должна быть обеспечена бесперебойная работа интернета путем создания дублирующей инфраструктуры.

Новые правила перевозок пассажиров коснутся физических лиц, которые имеют автобусы или грузовые автомобили с разрешенной максимальной массой более 3500 кг. Данная категория физлиц должна будет в обязательном порядке установить тахографы в том случае, если занимается пассажирскими перевозками.

Изменения произойдут и в сфере кредитования населения. Так, начиная с 1 ноября микрофинансовые организации больше не смогут выдавать кредиты россиянам под залог недвижимости.

С 1 ноября станет бессрочным документ о виде на жительство. Если раньше его выдавали сроком на пять лет, то согласно новым правилам, документ будет подлежать обмену в 14, 20 и 45 лет.

В систему электронной ветеринарной сертификации "Меркурий" по новым правилам войдут все молочные продукты и готовая продукция, в том числе и мороженое. А в процесс регистрации недвижимости, сопровождаемый электронной подписью, с 1 ноября будет внесено изменение, согласно которому собственнику обязательно будет направляться уведомление. Это позволит защитить собственников недвижимости от мошеннических действий.

Также, с начала следующего месяца будут разграничены понятия туризм и паломничество. По новым правилам организацией паломничества могут заниматься только религиозные организации, а туристов обяжут соблюдать правила и нормы религии мест паломничества, включая соответствующий внешний вид, пишет РБК.