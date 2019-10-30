ФРС США снова снизила базовую процентную ставку

ФРС США в третий раз за текущий год понизила базовую процентную ставку на 25 б.п.

Согласно документу, опубликованному по итогам заседания глав Федеральной резервной системы (ФРС) США, руководством ведомства принято решение о понижении базовой процентной ставки на 25 б. п. и, в настоящее время, данный показатель составляет 1,5-1,75%. Это понижение оправдало ожидания рынка. Причем снижение базовой ставки происходит уже в третий раз за текущий год, пишет ТАСС.