В "Нафтогазе" ожидали выдачи Данией разрешения на строительство "Северного потока - 2"

Энергетическое агентство Дании выдало разрешение на прокладку газопровода "Северный поток - 2". Согласован маршрут к юго-востоку от острова Борнхольм.

Глава украинской компании "Нафтогаз" Андрей Коболев прокомментировал выданное Данией разрешение на строительство российского газопровода "Северный поток - 2" в своих территориальных водах. По его словам, украинская сторона ожидала выдачу разрешения, так что сюрпризом это ни для кого не стало. При этом Коболев отметил еще больше возросшую необходимость имплементировать европейское законодательство в стране, чтобы защитить Украину, так, как защищены европейские потребители. Об этом глава "Нафтогаза" написал на своей странице в Facebook.

Также, Коболев призвал ни в коем случае не прекращать вести судебный спор с российской корпорацией "Газпром". Что же касается самого "Нафтогаза", то, по мнению ее главы, необходима реорганизация компании, в частности, "разбивка" по видам деятельности. Это поможет новому оператору привлечь "серьезного западного партнера", который будет управлять газотранспортной системой Украины, пишет ТАСС.