Украина рассказала об этапах возвращения Донбасса

Владимир Зеленский назвал три этапа возвращения Донбасса

По словам украинского президента Владимира Зеленского обеспечить мир в Донбассе можно только с помощью проведения трех этапов. Во-первых, необходимо прекратить огонь, во-вторых, помирить всех людей, а в-третьих, провести реальную и безопасную реинтеграцию территорий, над которыми Украина потеряла контроль. Об этом Зеленский заявил во время проведения форума на тему единства, трансляцию которого вел телеканал "Наш".

Также президент Украины выразил уверенность, что в скором времени в этом регионе удастся добиться прекращения огня. По его мнению, необходимо выработать такое решение по Донбассу, которое устроило бы большинство граждан. Кроме того Зеленский добавил, что пятилетний вооруженный конфликт на востоке страны должен прекратиться. Вместо него государство должно разработать безопасную и эффективную стратегию реинтеграции Донбасса и Крыма, в которой должны будут быть заключены четыре составляющие: прозрачность и публичность, консенсус, реализм, а также способность государства имплементировать ее в жизнь. Зеленский пообещал, что эта стратегия будет подвергнута широкому публичному обсуждению, пишет РИА Новости.