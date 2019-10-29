Медведев поручил разработать "дорожную карту" создания и развития сети научных центров

Соответствующие министерства должны подготовить план по созданию и развитию сети научных центров до 16 декабря

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Министерству образования и науки, а также Министерству экономического развития разработать "дорожную карту" по созданию и развитию сети инновационных научно-технологических центров до 16 декабря 2019 года. Соответствующий документ был опубликован на портале правительства.

Медведев также поручил министерствам предоставить документ об увеличении инвестиций на научную и конструкторскую отрасли страны до средних значений экономически развитых стран. Он должен быть подготовлен до 30 июня 2020 года, пишет РИА Новости.