ЦБ снизил ключевую ставку до значения 2014 года

Центральный Банк России понизил ключевую ставку на 0,25 п.п., с 7,25% до 7% годовых. Последний раз этот показатель достигал таких значений в 2014 году. Об этом говорилось в сообщении регулятора. Это решение ЦБ приведет к снижению банковских ставок, включая ипотечные кредиты. Прогнозируется, что к ноябрю 2019 года ипотечные ставки по России, возможно, снизятся до 9,5%, а к 2020 году - до 8,5%-9%.

Этой весной президент РФ Владимир Путин поручил правительству принять меры по уменьшению ипотечной ставки до 8%. Соответствующий доклад ЦБ и кабмин должны предоставить главе государства до 15 января 2020 года, сообщает РБК.