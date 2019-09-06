В небе над Липецком столкнулись два Су-34, сообщают СМИ

В небе над Липецкой областью произошло столкновение двух истребителей-бомбардировщиков Су-34. Как сообщает РЕНТ ТВ, это произошло в рамках тренировочного полета. Как заявил собеседник канала, во время инцидента самолеты два раза столкнулись из-за того, что между ними был потерян визуальный контакт. Тем не менее, как отмечается, пилоты смогли посадить истребители, даже несмотря на то, что машины оказались сильно повреждены. Пострадавших в результате случившегося нет. При этом, как отмечает РИА Новости, на момент выхода новости официального подтверждения о столкновении не было.