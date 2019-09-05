Кабмин нашел средства на закупку импортных лекарств для детей

Вследствие ситуации с задержанием матерей, приобретавших за границей незарегистрированные в нашей стране импортные психотропные препараты для своих больных детей, к проблеме подключилось Правительство России. Аналоги таких препаратов в нашей стране отсутствовали.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев заявлял, что выпуск всех лекарств, необходимых детям, страдающим от хронических заболеваний с болевыми и судорожными симптомами, будет налажен до конца 2023 года.

В настоящее же время правительство распорядилось о выделении денег на закупку необходимых лекарств из резервного фонда. Официально уполномоченным на ввоз таких препаратов, как диазепам, фенобарбитал, клобазам, мидазолам в лекарственных формах, которые у нас не производятся, будет Московский эндокринный завод.