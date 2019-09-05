Ученые обнаружили новый вид китов

Научный журнал Scientific Reports сообщил о том, что в Охотском море ученые из Японии обнаружили новый вид китов. В Издании подчеркивается, что этот вид животного относится к семейству клюворылых китов из рода плавунов. В научном журнале сказано, что биологи назвали новый вид млекопитающего плавун малый. Ученые рассказали, что этот кит имеет узкий клюв, который напоминает дельфиний. Их длина составляет около 6-7 метров. Млекопитающее имеет черный окрас, у некоторых особей наблюдаются серые пятна, передает «Газета.Ru».