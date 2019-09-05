Правительство поддержало проект о выплате частной пенсии в 55 и 60 лет

В партии «Единая Россия» рассказали, что российское правительство поддержало законопроект, который дает право на выплату негосударственной пенсии женщинам в возрасте 55 лет и мужчинам, достигшим 60 лет. Соответствующий законопроект планируется рассмотреть в осеннюю сессию Госдумы. В данном случае речь идет о договорах с НПФ, заключенных после первого января 2019 года. Авторы документа отметили, что повышение пенсионного возраста снизило интерес вкладчиков к негосударственным пенсиям.

Напомним, что любой гражданин Российской Федерации имеет право самостоятельно откладывать деньги на свою будущую пенсию в дополнение к государственной. Для этого россиянину нужно заключить соглашение с НПФ. По нынешним условиям выплата этих средств начинается при достижении пенсионного возраста. Поправки в законопроект позволят вкладчикам вернуть выход на негосударственную пенсию в возрасте 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.

Кроме того, этот законопроект предполагает повышение пенсионного возраста на получение негосударственной пенсии, при условии, что стороны придут к обоюдному согласию. Такой подход позволит вкладчику-работодателю проводить более гибкую кадровую политику, пишет РБК.