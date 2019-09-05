Китайский луноход обнаружил странное вещество на обратной стороне Луны

Китайский луноход Yutu-2 обнаружил необычное «гелеобразное» вещество в ходе своих исследований на обратной стороне земного спутника.

Yutu-2 запечатлел на фото один из кратеров еще в конце июля. Исследуя снимок, ученые обнаружили некое вещество, имевшее необычный цвет и «гелеобразную структуру».

Данное открытие побудило ученых миссии отложить другие планы, и вместо этого сосредоточить свои усилия на том, чтобы определить природу загадочного материала.

В конце июля 2019 г руководители миссии планировали отключить Yutu-2 для обычного полуденного «сна», чтобы на некоторое время защитить ровер от воздействия высоких температур и повышенной радиации. Один из членов команды, проверяющий изображения с основной камеры ровера, обнаружил небольшой кратер, в котором находился некий материал с цветом и блеском, отличным от окружающей лунной поверхности. После этой новости ученые отказались от первоначальных планов по движению Yutu-2 на запад и приказали ему исследовать неизвестное вещество.

Ровер исследовал странную находку с помощью инфракрасного спектрометра, который обнаруживает рассеиваемый или отражаемый от материалов свет, чтобы определить ее состав

Но пока каких-либо объяснений о природе столь необычного вещества от специалистов так и не последовало. Ученые рассказывают лишь о том, что у обнаруженного вещества «гелеобразная структура» и странный цвет.