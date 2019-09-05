Минобороны отрицает гибель российских военных в Сирии

В Министерстве обороны Российской Федерации заявили, что сведения о гибели троих российских офицеров в Сирии не соответствует действительности. Кроме того в ведомстве заверили, что в районе деревни Джурин в зоне деэскалации Идлиб никаких наблюдательных постов России нет.

Военные Сирии в августе объявили о возобновлении военной операции против боевиков в деревне Идлиб, потому что террористические группировки нарушили режим прекращения огня. Подчеркивается, что стороны конфликта обвиняют друг друга в нарушении меморандума о стабилизации ситуации, который был подписан в присутствии российского и турецкого глав в Сочи 17 сентября 2018 года. С 31 августа сирийские военные в одностороннем порядке прекратили боевые действия в Идлибе, передает «Коммерсантъ».