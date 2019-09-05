Лох-несское чудовище может быть простым угрем

Легендарное Лох-несское чудовище, возможно, является гигантским угрем, заявили ученые после интенсивного анализа следов ДНК в ледяных водах озера. По их словам, полученные результаты полностью исключают присутствие в водоеме крупных животных, таких как динозавры. Однако, в озере было обнаружено много ДНК угря.

«В системе лохов угрей очень много - в каждом отдельном участке отбора проб, к которому мы ходили, были угри, и их объем был чем-то удивительным», - сказал профессор Нил Джеммелл, генетик из Новозеландского университета Отаго. «Мы не можем исключить возможность того, что в Лох-Нессе есть гигантский угорь, но мы не знаем, были ли эти образцы, которые мы собрали, взяты от гигантского зверя или просто обычного».

Однако Джеммелл отметил, что, несмотря на идею, что гигантский угорь существует в озере уже несколько десятилетий, никто до сих пор не поймал его.

Международная группа ученых из Великобритании, Дании, США, Австралии и Франции, под руководством профессора Джеммелла, взяла образцы так называемой ДНК окружающей среды (eDNA) в июне прошлого года. Использование отбора проб eDNA уже хорошо зарекомендовало себя в качестве инструмента для мониторинга морской жизни, такой как отслеживание китов и акул.

Всякий раз, когда существо перемещается в окружающей среде, оно оставляет после себя крошечные фрагменты ДНК из кожи, чешуи, перьев, меха, фекалий и мочи.

Эта ДНК может быть захвачена, секвенирована и затем использована для идентификации этого существа путем сравнения полученной последовательности с большими базами данных известных генетических последовательностей из сотен тысяч различных организмов.

Первое письменное упоминание о монстре относится к ирландскому монаху Св. Колумбе, который, как говорят, изгнал «водного зверя» в глубины реки Несс в 6-м веке.

Самая известная фотография Несси, известная как «фотография хирурга», была сделана в 1934 году. На ней изображена голова на длинной шее, выходящая из воды. 60 лет спустя было обнаружено, что это был обман, в котором использовалась модель морского монстра, прикрепленная к игрушечной подводной лодке.

Бесчисленные безуспешные попытки выследить монстра были предприняты в последующие годы, особенно в 2003 году, когда BBC профинансировала обширный научный поиск, в котором использовались 600 сонарных лучей и спутниковое слежение, чтобы охватить всю длину озера.

Самая последняя попытка была сделана три года назад, когда высокотехнологичный морской беспилотник нашел монстра, но не того, которого искал. Открытие оказалось точной копией, использованной в фильме 1970 года «Частная жизнь Шерлока Холмса», который затонул почти 50 лет назад.