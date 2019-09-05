Трое российских офицеров погибли в Сирии

Трое офицеров России погибли в Сирии недалеко от деревни Джурин в зоне деэскалации Идлиб. Об этом 5 августа рассказало издание «Ведомости», ссылаясь на военно-дипломатический источник. Агентство уточнило, что военные России подорвались на мине, когда они направлялись к наблюдательному посту. Уточняется, что они не пересекали линию конфликта. Трое российских офицеров были убиты осколками, а еще двое получили тяжелые ранения. В Министерстве обороны Российской Федерации пока никак не прокомментировали эту информацию, передает «Lenta.ru».