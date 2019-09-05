«Мой проект – моей Чукотке»
На Чукотке стартовал первый окружной конкурс для некоммерческих организаций по стандартам Фонда президентских грантов «Мой проект – моей Чукотке». Конкурс стал продолжением Первого форума некоммерческих организаций и молодёжных команд, недавно завершившегося в Анадыре и собравшего представителей всех районов округа.
В конкурсе могут принять участие организации зарегистрированные и осуществляющие деятельность на территории Чукотского автономного округа, подав заявку на портале ресурсчукотки.рф по следующим направлениям:
- Развитие туристического потенциала Чукотки;
- Развитие науки, образования, просвещения;
- Развитие инноваций в социальной сфере;
- Развитие культуры и искусства, этнических ремёсел;
- Поддержка семьи, материнства, отцовства и детства;
- Развитие благотворительности и добровольчества;
- Патриотическое воспитание граждан;
- Профессиональная ориентация молодежи, развитие трудовой активности молодежи;
- Развитие общественной дипломатии, международного и межрегионального сотрудничества;
- Охрана окружающей среды и защита животных;
- Охрана здоровья, пропаганда здорового образа жизни, физкультуры и спорта.
Приём заявок продлится до 22 сентября, после чего начнётся независимая федеральная экспертиза проектов. Участники конкурса поборются за грант до 1 000 000 рублей.
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