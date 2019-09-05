На Чукотке стартовал первый окружной конкурс для некоммерческих организаций по стандартам Фонда президентских грантов «Мой проект – моей Чукотке». Конкурс стал продолжением Первого форума некоммерческих организаций и молодёжных команд, недавно завершившегося в Анадыре и собравшего представителей всех районов округа.

В конкурсе могут принять участие организации зарегистрированные и осуществляющие деятельность на территории Чукотского автономного округа, подав заявку на портале ресурсчукотки.рф по следующим направлениям:

Развитие туристического потенциала Чукотки;

Развитие науки, образования, просвещения;

Развитие инноваций в социальной сфере;

Развитие культуры и искусства, этнических ремёсел;

Поддержка семьи, материнства, отцовства и детства;

Развитие благотворительности и добровольчества;

Патриотическое воспитание граждан;

Профессиональная ориентация молодежи, развитие трудовой активности молодежи;

Развитие общественной дипломатии, международного и межрегионального сотрудничества;

Охрана окружающей среды и защита животных;

Охрана здоровья, пропаганда здорового образа жизни, физкультуры и спорта.

Приём заявок продлится до 22 сентября, после чего начнётся независимая федеральная экспертиза проектов. Участники конкурса поборются за грант до 1 000 000 рублей.