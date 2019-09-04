На Алтае обнаружили озеро, похожее на метеоритный кратер

В Алтайском крае (Каменский район) обнаружили прежде неизвестное озеро, похожее на метеоритный кратер.

Необычный водоем был замечен на космических снимках научными специалистами из Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН).

Как считают ученые, такое озеро могло сформироваться либо в ходе карстового процесса, либо из-за метеоритного кратера, пишет altapress.ru.

По словам доктора биологических наук, главного научного сотрудника лаборатории экологии и геоботаники Центрального сибирского ботанического сада СО РАН Николая Лащинского, данная находка представляет большой интерес для науки и требует серьезного изучения специалистами.