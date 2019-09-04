Вероника Скворцова проведет прямую линию с россиянами

Министерство здравоохранения анонсировало проведение первой прямой линии с главой ведомства Вероникой Скворцовой. Согласно информации, содержащейся в сообщении, опубликованном в Twitter Минздрава, прямая линия с министром здравоохранения пройдет 13 сентября в 10 часов утра мск. Все подробности акции можно узнать в Twitter ведомства, а свои вопросы Веронике Скворцовой россияне могут присылать по электронной почте, указанной в сообщении, пишет РИА Новости.