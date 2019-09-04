Российские наблюдатели должны вернуться в Донбасс

Украина просит Россию вернуть своих представителей в Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в Донбассе. С таким предложением в ходе заседания Контактной группы по Донбассу выступила пресс-секретарь представителя Украины Дарья Олифер. По ее словам, так как СЦКК является совместным российско-украинским проектом, то было бы целесообразно, чтобы российская сторона, помимо Украины и ОБСЕ, присутствовала в объединении. Она подчеркнула, что необходимо восстановить двухсторонний, российско-украинский механизм контроля за соблюдения перемирия в Донбассе.

Напоминаем, что Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня был создан на основе минских договоренностей 2 октября 2014 года. Главной задачей Центра было обеспечение координации процессов, которые направлены на стабилизацию ситуации в Донбассе и обеспечение режима прекращения огня в регионе. В состав Центра входили представители России, Украины и ОБСЕ. Тем не менее, в 2017 году российские представители покинули объединение. Причиной их ухода назвали невозможность выполнения обязанностей из-за действий украинской стороны, пишет ТАСС.